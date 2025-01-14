Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı bünyesine katmaya hazırlanıyor. Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi, 18 yaşındaki Türk stoperi kadrosuna dahil etmek için son detayları görüşüyor.

Bonservisi belli oldu

Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, ek olarak 1 milyon euro performans bonusu ve oyuncunun sonraki satışından %20 pay maddesi anlaşmaya dâhil edildiği belirtildi. Bu transfer, Yasin'in uluslararası kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.

16 yaşından beri ilk 11 oyuncusu

Yasin, Süper Lig'de 16 yaşında ilk maçına çıkarak dikkat çekti ve bugüne kadar Kasımpaşa adına 78 lig maçında forma giydi. Bu sezon ise 18 lig maçında sahaya çıkan genç stoper, bir asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, Türkiye A Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında 23 kez forma giyen Yasin, uluslararası tecrübesini de genişletiyor.

Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da

Anlaşma gereği Yasin Özcan, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirecek ve yaz transfer döneminde Aston Villa'ya katılacak. Bu süreç, genç oyuncunun adaptasyon süreci için önemli bir fırsat sunuyor.