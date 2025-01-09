Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın giriş katında sobayı tutuşturmak için kullanılan jel, yangın çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı adam komşularının yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Sobayı tutuşturma çabası yangınla sonuçlandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Çelik’in tek başına yaşadığı daireden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Mehmet Çelik’i binanın dışına çıkardı.

Hortumla müdahale edildi

Yangına ilk müdahaleyi apartman sakinleri hortum kullanarak yaptı. Sobanın yakınında bulunan kanepe alev almış ve oda hızla dumanla dolmuştu. Vatandaşların çabası, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yayılmasını engelledi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek soğutma ve duman tahliyesi yaptı.

Komşuların hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Apartman sakini Murat Yaşar, olay anını şöyle anlattı: “Üst komşum beni uyardı. Sobadan çıkan alevler çekyatı tutuşturmuş. Hortumla müdahale ettik. Mehmet amca içeride dumandan etkilenmişti ama kurtardık.” Dumandan etkilenen Mehmet Çelik’e sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak ikamette maddi hasar meydana geldi.