Afyonkarahisar’ın Sülün beldesinde 84 yaşındaki Hüseyin Can, evinin önünde çıkan ot yangınında hayatını kaybetti. Yangını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi, ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yaşlı adam yangında can verdi

Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar’ın merkez ilçesine bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can’ın evinin önünde çıkan ot yangını mahalleli tarafından fark edilerek hemen itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, yangının ardından yapılan inceleme sırasında, Hüseyin Can’ın cansız bedeni bulundu.

Dengesini kaybedip alevlere düştü

Hüseyin Can’ın, evinin önündeki otları ateşe verdiği, ardından dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde duruluyor. Can’ın kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu ve zaman zaman denge kayıpları yaşadığı biliniyordu. Olayın ardından Hüseyin Can’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, yaşanan bu talihsiz olayın detayları belirlenmeye çalışılıyor.