Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ayvazlar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre, Sipahiler Köyü’ne doğru seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 67 VE 415 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında bulunan inşaat halindeki bir evin çatısına uçtu.

Vatandaşlar gürültüye uyandı

Kazanın ardından büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri, sesin kaynağını anlamak için dışarı çıktı. Evin çatısında bir aracın olduğunu gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift ölümden döndü

Kazada sürücü S.A. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi N.A., büyük bir şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Araç ise çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.