Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlar kapsamında yaşlı ve engelli bireyler için ocak ayı ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, bu desteklerin toplumsal eşitlik ve refahın güçlendirilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Ocak ayı ödemeleri tamamlandı

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal yardımların düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Ocak ayı ödemeleri kapsamında 3,1 milyar TL yaşlı aylığı, 2,5 milyar TL engelli aylığı olmak üzere toplamda 5,6 milyar TL’nin vatandaşların hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

Kapsayıcı sosyal yardım politikaları

Göktaş, açıklamasında engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen, bağımsız yaşamlarını kolaylaştıran programlara vurgu yaptı. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirten Göktaş, bu yardımların refahın tabana yayılmasında kritik bir rol oynadığını söyledi.

Bakan Göktaş, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Yaşlı ve engelli aylıkları için yaptığımız bu ödemelerin vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız, her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum oluşturmak.”