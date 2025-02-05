Yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.