İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) görevli dört bilim insanı, eklemdeki doku ve kıkırdak kaybına bağlı olarak genellikle 55 yaş üstü bireylerde görülen osteoartrit hastalığının tedavisine yönelik ilaç geliştirmek hedefiyle çalışmalara başladı.

Halk arasında kireçlenme olarak da bilinen ve ayak, diz, bel ve kalçada ciddi ağrılara yol açan hastalığın hızlı tedavisi için umut aşılayan çalışma 30 ayda tamamlanacak.

TÜBİTAK tarafından 1 milyon 650 bin TL destek almaya hak kazanan projede, hastaların kemik dokularından alınan hücrelerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi ve bunların genetik etkilerinin belirlenmesinin ardından ilaç geliştirilmesi hedefleniyor.