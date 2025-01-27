Ege Denizi’nin huzurlu koylarından birine adım atmaya ne dersiniz? Yassıca Adaları, hem sakin hem de göz alıcı manzaralarıyla keşfetmeye değer bir cennet. Urla’nın Çeşmealtı beldesinin hemen karşısında yer alan bu ada grubu, İzmir Körfezi’nin serin sularında saklı bir huzur köşesi. Yassıca Adası’na ulaşmak ise oldukça kolay ve keyifli; Karşıyaka ve Üçkuyular’dan düzenli olarak kalkıp sizi bu küçük adaya taşıyan vapurlar, yolculuğunuzu bir maceraya dönüştürüyor. Adanın tertemiz doğası, sıcaktan bunalmış yaz günlerinde serinleyeceğiniz ideal bir adres sunuyor. Hadi gelin, Yassıca Adaları’na doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkalım.

Yassıca Ada vapur seferleri

İzmir’den Yassıca Adaları’na vapur ile kolay ve keyifli bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya özel tekneler kiralayarak adaya ulaşabilirsiniz. Güncel vapur saatlerini öğrenmek için İZDENİZ’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yassıca Adaları nerede

İzmir ili Urla ilçesine bağlı olan Yassıca Adası, Urla’nın Çeşmealtı tatil beldesinin karşısında yer almaktadır. Yassıca Ada, İzmir Körfezi’nde yer alan bir adadır. Koyun Adası ve Alman Adası olarak da bilinmektedir. Çiçek Adaları denilen bir grup küçük ada grubunun üyesidir. Günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Grand Plaza kamu şirketince adada bir iskele ve lokanta tesis edilmiştir. Haziran 2001 yılından beri yazları adaya İZDENİZ tarafından Karşıyaka ve Üçkuyular terminallerinden düzenli olarak vapur seferleri düzenlenmektedir.