Uyku, sağlık kadar güzellik için de kritik bir rol oynar. Yeterli veya düzgün uyku alınmadığında cilt üzerinde ciddi kırışıklıklar oluşabilir. Uzmanlara göre, gençlerde uyku kırışıklıkları genellikle geçicidir ve zamanla kaybolabilir. Ancak yaş ilerledikçe ve cilt doğal elastikiyetini kaybettikçe, bu kırışıklıklar kalıcı hale gelebilir.

New York Post'ta yer alan bir habere göre, yan yatmak yüzde aşırı basınca neden olabilir ve ince çizgilerin, kırışıklıkların ve asimetrinin gelişimini hızlandırabilir.

Yan yatmanın uyku kırışıklıklarına neden olabilmesinin birkaç sebebinin olduğunu söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, aynı zamanda yüzün yastığa baskısı, özellikle yanaklar, çene ve alın bölgesinde derin çizgilerin oluşumuna yol açtığını da belirtti. Amato, "Ayrıca yan yatarken yüzdeki kasların belirli bir pozisyonda kalması, mimik kırışıklıklarının ve tekrarlayan yüz hareketlerinin oluşumuna katkıda bulunabilir. Yaşlanma sürecinde ciltteki doğal kolajen üretimi azalırken, bu da cildin daha çabuk kırışmasına ve sarkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.