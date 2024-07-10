Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ercan Zengingül'ün yönetimindeki 35 BLU 885 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Hayatını kaybetti

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak Ercan Zengingül'ü kontrol etti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Zengingül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleniyor

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Ercan Zengingül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.ebini araştırıyor.