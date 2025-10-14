Yatırım Finansman, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) için yayımladığı yeni analiz raporunda hisse tavsiyesini “endeks üstü getiri”ye yükseltti. Kurum, Özak GYO için 24 TL hedef fiyat belirlerken mevcut 14,43 TL seviyesinden yüzde 66,3 yükseliş potansiyeli öngördü.

Dengeli portföy yapısı öne çıkarıldı

Raporda, Özak GYO’nun konut, turizm ve ticari gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren dengeli bir portföy yapısına sahip olduğu vurgulandı.

Analize göre şirket, güçlü nakit pozisyonu ve düzenli kira gelirleri sayesinde yeni yatırımlarını büyük ölçüde öz kaynaklarıyla finanse edebiliyor.

Yatırım Finansman, bu durumun Özak GYO’yu “cazip bir değerleme noktasına taşıdığını” belirtti.

Kira gelirlerinde artış bekleniyor

Tahminlere göre, Özak GYO’nun 2025 yılında 1,2 milyar TL, 2026’da ise 1,5 milyar TL kira geliri elde etmesi bekleniyor.

Bu rakamlar dikkate alındığında, 2026 itibarıyla yaklaşık %10 kira getirisi öngörülüyor.

Konut projelerinde ivme artıyor

Raporda, şirketin konut segmentinde hem gelir paylaşımı modeliyle hem de kendi arsaları üzerinde yürüttüğü projelere dikkat çekildi.

Önümüzdeki üç yılda 1.800 yeni konut biriminin tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca, Büyükyalı Projesi kapsamındaki 4,5 milyar TL değerindeki satılmamış ünitelerin, şirketin piyasa değerinin yaklaşık %22’sine karşılık geldiği ifade edildi.

Turizm yatırımlarında büyüme potansiyeli

Yatırım Finansman, Özak GYO’nun Ege ve Akdeniz kıyılarında toplam 936 bin m² denize sıfır arsa portföyüne sahip olduğunu belirtti.

Bu arsaların, yeni otel ve turizm yatırımları için yüksek potansiyel taşıdığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, turizm gelirlerindeki artışın, olası bir TL değer kaybı döneminde konut satışlarındaki yavaşlamayı dengeleyebileceği ifade edildi.

Yatırım Finansman: “Endeksin üzerinde getiri potansiyeli”

Kurum, Özak GYO’nun yüksek kaliteli varlık karması, sağlam nakit akışı ve yeni proje fırsatları sayesinde BIST 100 endeksinin üzerinde getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Yatırım Finansman’ın raporuna göre Özak GYO, güçlü finansal yapısı ve genişleyen yatırım portföyüyle orta vadede yatırımcılarına yüksek getiri sunabilecek durumda.