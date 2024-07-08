Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Rogers, Türkiye'nin değişen ekonomi politikalarının yabancı yatırımcıları geri çekeceğini, ancak bu sürecin zaman alacağını söyledi.

Jim Rogers ve Türk ekonomisine bakışı

Jim Rogers, hayatının farklı dönemlerinde Türk varlıklarına yatırım yaptığını ancak şu anda herhangi bir Türk varlığında yatırımı olmadığını belirtti. Türkiye'nin değişen ekonomi politikalarının yabancı yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini vurgulayan Rogers, Türkiye'nin ekonomik olarak doğru adımları atması halinde iyi bir yatırım fırsatı sunacağını söyledi.

Türkiye'ye yabancı yatırımcıların dönüşü

Jim Rogers, “Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor. Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek” dedi. Yabancı yatırımcıların düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istediğini belirten Rogers, bu nedenle atılan adımların yakından takip edildiğini ifade etti.

ABD ve Çin hisselerine yönelik değerlendirmeler

Jim Rogers, ABD hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve daha da yükselebileceğini belirterek, “Ama bir hisse çok yüksek olduğunda ve enflasyon, faiz gibi sorunlar oluşmaya başladığında, hisselerden uzaklaşılır. Ben de uzaklaştım” dedi. Çin'de ise büyük bir konut problemi bulunduğunu ve Kovid-19 salgınının etkilerinin hala sürdüğünü dile getirerek, “Şu anda Çin ucuz, piyasa düşükte. Yüksektense düşük olan piyasaya bakmayı tercih ederim” diye ekledi.

Türkiye'nin gelecekteki yatırım potansiyeli

Jim Rogers, Türkiye piyasasının gelecekteki yatırım potansiyeline yönelik olumlu bir bakış açısı sundu. “Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı” değerlendirmesini yaptı. Rogers, Türkiye'nin ekonomik olarak doğru adımları atmaya devam etmesi halinde yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağını vurguladı.