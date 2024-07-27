Borsa İstanbul’da hisse senetleri, hafta boyunca ortalama yüzde 2,37 değer kaybetti. Altın, döviz kurları ve yatırım fonları da bu hafta düşüş yaşadı. İşte detaylar.

Borsa İstanbul’da hisse senetleri düşüşte

BIST 100 endeksi bu hafta, en düşük 10.838,43 ve en yüksek 11.245,53 puan aralığında işlem gördü ve yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan kapandı.

Altın ve döviz kurları

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalarak 2.530 liraya düştü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,72 düşüşle 16.600 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 4.190 liradan 4.150 liraya indi.

ABD doları bu hafta yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya, euro ise yüzde 0,59 azalışla 35,8090 liraya geriledi.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları ise yüzde 0,99 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran fon ise yüzde 0,95 ile “Para Piyasası” fonları oldu.

Haftalık performans özeti

Borsa İstanbul Hisse Senetleri: %2,37 değer kaybı

%2,37 değer kaybı Gram Altın: %0,86 değer kaybı

%0,86 değer kaybı Cumhuriyet Altını: %0,72 değer kaybı

%0,72 değer kaybı Çeyrek Altın: %0,95 değer kaybı

%0,95 değer kaybı ABD Doları: %0,27 değer kaybı

%0,27 değer kaybı Euro: %0,59 değer kaybı

%0,59 değer kaybı Yatırım Fonları: %0,67 değer kaybı

%0,67 değer kaybı Emeklilik Fonları: %0,99 değer kaybı

%0,99 değer kaybı Para Piyasası Fonları: %0,95 değer kazancı