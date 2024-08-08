BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde, 56,850 dolar direncinin üzerinde önemli bir düşüş trend çizgisi kırıldı.

Bitcoin'deki güncel durum

Destek Seviyeleri : 56,400 dolar ve 54,500 dolar

: 56,400 dolar ve 54,500 dolar Direnç Seviyeleri: 57,500 dolar, 58,250 dolar, 58,800 dolar ve 60,000 dolar

Bitcoin Boğaları şimdi ne yapacak?

Bitcoin boğaları, 57,500 dolar seviyesinin üzerinde daha fazla yukarı yönlü hareket etmeyi hedefliyor. Mevcut fiyat 57,000 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde, 58,250 dolar seviyesinde karşılaşabileceği direnç, 61,040 dolardan 49,110 dolara düşüşün %76.4 Fib geri çekilme seviyesine yakın bulunuyor.

İlk Ana Direnç : 58,800 dolar seviyesinde konumlandı. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, fiyatı daha yukarı taşıyabilir.

: 58,800 dolar seviyesinde konumlandı. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, fiyatı daha yukarı taşıyabilir. Bir Sonraki Ana Direnç : 59,500 dolar olabilir.

: 59,500 dolar olabilir. Ana Engel: 60,000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış, boğa hareketlerini tetikleyebilir ve fiyatı 62,000 dolar seviyesine taşıyabilir.

BTC’de yeni bir düşüş mümkün mü?

Bitcoin, 58,250 dolar direnç bölgesinin üzerine çıkamazsa yeni bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde ilk destek 56,400 dolar seviyesinde ve 100 saatlik SMA ile örtüşüyor. Diğer destek seviyeleri ise 54,500 dolar ve 53,500 dolar olarak belirtilmiş. Daha fazla kayıp, fiyatı kısa vadede 52,000 dolar destek bölgesine taşıyabilir.

Saatlik MACD : Boğa bölgesinde hız kazanıyor.

: Boğa bölgesinde hız kazanıyor. Saatlik RSI: 50 seviyesinin üzerinde.

Şu anda BTC fiyatı 57,426 dolar seviyesinde işlem görmekte. Mevcut toparlanma, kripto paralara olumlu bir hava katabilir. Ancak, yatırımcılar kritik direnç ve destek seviyelerini dikkatle izlemelidir. Bitcoin’in mevcut trendi, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.