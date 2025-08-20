Altın fiyatları, küresel gelişmeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna hattındaki diplomatik girişimlerin hız kazanmasıyla jeopolitik risk algısı zayıflarken, FED’in faiz politikasına dair beklentilerdeki belirsizlik de altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Ons altın kritik seviyeye dayandı

Dün yüzde 0,52 düşüş kaydeden ons altın, 3.315 dolardan kapanış yaptı. Bugün 3.313 doları test eden ons, sabah saatlerinde 3.318 dolar civarında dengelenmeye çalıştı. Böylece değerli metal, hem son 3 haftanın en düşük seviyesini görmüş oldu hem de 100 günlük ortalama olan 3.311 dolar seviyesine yaklaştı.

“3.311 dolar aşağı kırılırsa satış baskısı artar”

Analistler, ons altının 100 günlük ortalamanın altına sarkması halinde satışların hızlanabileceği uyarısında bulundu. Bu senaryoda fiyatların 3.270 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Yukarı yönlü ataklarda ise 3.345 – 3.375 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Gram altın 1 ayın dibinde

Yurt içi piyasalarda da düşüş dikkat çekiyor. 20 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.355 TL’ye kadar gerileyerek 1 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Sabah işlemlerinde 4.364 TL’den alıcı bulan gram altın, Kapalıçarşı’da 4.315 – 4.365 TL bandında el değiştiriyor. Çeyrek altın ise 7.205 TL’den satılıyor.

Jeopolitik riskler ve FED belirsizliği baskılıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki temaslar ve Avrupa’dan gelen diplomatik girişimlerin ateşkese yönelik süreci hızlandırması, güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişme, altının cazibesini sınırlarken fiyatlardaki gerilemeye de zemin hazırladı.

Öte yandan, ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri ve yüksek enflasyonun yarattığı çelişki, FED’in faiz indirim kararlarını daha kritik hale getirdi. Piyasalar eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma altın yatırımcıları için belirleyici olacak.