Yunanistan'ın Golden Vize programı, Avrupa'daki en cazip oturma izni programlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Program, özellikle gayrimenkul yatırımı karşılığında yatırımcılara ve ailelerine oturma izni sağlamasıyla bilinmektedir. Yunan Göç Bakanlığı'nın son verilerine göre, program özellikle Çinli yatırımcılar arasında popüler olsa da Türkler de bu programdan yoğun şekilde yararlanan milletler arasında yer alıyor.

Golden Visa programı

Aralık 2023 itibarıyla Yunanistan'da aktif olarak 12,849 başlangıç izni ve 3,578 yenilenmiş izin bulunmaktadır. Bu rakamlar, programın sağlam çekiciliğini ve yüksek tutma oranını göstermektedir. Yunanistan'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, stratejik konumu ve ekonomik potansiyeli, yatırımcılar için ideal bir destinasyon haline getirmektedir.

Yunanca "Golden Visa" olarak adlandırılan bu program, başvuru ve onaylarda son yıllarda belirgin bir artış göstermektedir. 2023 yılında 8,506 başvuru yapılmış ve bu başvuruların büyük çoğunluğu Atina çevresinde yoğunlaşmıştır. Programın sunduğu esneklik ve ekonomik güvenceler, yatırımcı güveninin artmasına ve ilginin sürekli olarak yükselmesine katkıda bulunmuştur.

Avrupa'da oturma izni

Notte Global'in kurucusu Yusuf Boz, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: "Türk yatırımcılar için Yunanistan'ın Golden Vize programı çok cazip bir fırsat sunuyor. Program, düşük yatırım eşiği ve yüksek yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor. Atina ve çevresindeki gayrimenkul yatırımları, yalnızca oturma izni sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek getirili yatırım fırsatları sunuyor."

Yunanistan'ın Golden Vize programı, Avrupa'da oturma izni arayan yatırımcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Artan başvuru talepleri ve büyüyen birikim, programın başarısını ve Yunanistan'a yönelik küresel ilgiyi gözler önüne sermektedir. Potansiyel yatırımcılar, bu avantajlı programa katılarak Avrupa'da konumlarını güvence altına alabilirler.