Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kripto para piyasasına yönelik yasal düzenlemeler nihayet Meclis'ten geçti. Kripto varlık yatırımcılarının merakla beklediği bu yasa, vergi, lisans, denetim ve ATM kullanımı gibi birçok konuda önemli değişiklikler getiriyor.

Kripto paralardan vergi alınacak mı?

Yatırımcıları en çok ilgilendiren konulardan biri olan vergilendirme, yeni yasada yer almıyor. Ancak, Türkiye'de hizmet verecek kripto para platformları, gelirlerinin bir kısmını SPK ve TÜBİTAK'a ödeyecek.

Kripto para alım satımında yetkili kurumlar hangileri?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıkların ihracında yetkili olacak ve ekosistemin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Kripto para platformları lisans almak zorunda mı?

Evet, Türkiye'de hizmet sunan tüm platformların SPK'dan faaliyet izni alması zorunlu olacak. Aksi takdirde, hapis ve para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Yurt dışı merkezli platformlar kapatılacak mı?

Hayır, yurt dışı merkezli platformlar için herhangi bir işlem uygulanmayacak. Ancak, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı platformların da lisans alması gerekecek.

Kripto varlıklara el konulabilecek mi?

Hayır, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin kripto varlıklarına el konulamayacak.

Kripto ATM'leri kullanılabilecek mi?

Kripto ATM'leri, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde faaliyetlerini sonlandırmak zorunda olacak. Aksi takdirde yetkililer tarafından kapatılacaklar.

Kripto para platformlarını kim denetleyecek?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, SPK tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecek.