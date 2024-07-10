Faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde bile gayrimenkul hisseleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle piyasa değeri 15 milyar TL'nin üzerinde olan 10 gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi, yıllık bazda ortalama yüzde 116 performans sergileyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Yıllık bazda yüksek getiriler

Faiz oranlarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gayrimenkul hisselerinde hareketlenme bekleniyor. Ancak bu hareketlenme olmadan önce bile gayrimenkul hisseleri yıllık bazda yüksek getiri sağladı. Piyasa değeri yüksek olan GYO hisselerinde ortalama yüzde 116 getiri elde edilirken, bazı hisselerde bu oran yüzde 275'e kadar çıktı.

BIST GYO Endeksi'nin durumu

BIST GYO Endeksi, geçtiğimiz şubat ayında gördüğü zirvesinin yüzde 4,71 altında bulunuyor. Yılbaşından bu yana en düşük 2.009 seviyesini gören endeks, en yüksek 3.248 seviyesini test etti. 9 Temmuz itibarıyla ise 3.094 seviyelerinde işlem görüyor.

Yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayan şirketler

Piyasa değeri 15 milyar TL’nin üzerinde olan gayrimenkul şirketleri arasında dört şirketin getirisi yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Bu şirketler arasında Reysaş GMYO, Akiş GMYO, Torunlar GMYO ve Başkent Doğalgaz GMYO yer alıyor. Bu şirketlerin yıllık bazda getirileri yüzde 139 ile yüzde 275 arasında değişiyor.

Orta seviyede getiri sağlayan şirketler

Diğer yandan, Emlak Konut GMYO, İş GMYO, Servet GMYO, Özak GMYO ve Ziraat GMYO gibi şirketlerin getirileri yüzde 28 ile yüzde 64 arasında kaldı. Bu şirketler de yatırımcılarına kazandırırken, getirileri daha ılımlı seviyelerde gerçekleşti.

Faizlerin düşüş döngüsü ve beklentiler

Faizlerin düşüş döngüsüne girmesiyle birlikte gayrimenkul hisselerinin daha da hareketlenmesi bekleniyor. Yatırımcılar, gayrimenkul sektörünün faizlerin düşmesiyle birlikte daha cazip hale geleceğini ve hisselerde yeni yükselişlerin görülebileceğini öngörüyor.