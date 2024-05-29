Kripto para piyasasında Bitcoin dışındaki diğer kripto paralara (altcoinler) yönelik artan ilgi ve olumlu beklentiler, yeni bir altcoin sezonunun başlamak üzere olabileceğine işaret ediyor. Özellikle Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi popüler altcoinler, analistlerin radarında yer alıyor.

Ethereum'da artan ilgi

CryptoQuant analistleri, Ethereum'un (ETH) son dönemdeki yükseliş trendine ve artan spekülatif ilgiye dikkat çekerek, altcoin sezonunun beklenenden daha erken başlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa değerinde artış

AMBcrypto'nun verilerine göre, son iki haftada altcoinlerin toplam piyasa değeri yüzde 10'dan fazla artarak 1.1 trilyon dolara ulaştı. Bazı analistler, bu yükseliş trendinin devam etmesi halinde piyasa değerinin üç katına çıkabileceğini tahmin ediyor.

Solana ve Dogecoin'e yönelik tahminler

Changelly analistleri, Solana'nın (SOL) 2025 yılında 300 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. The Crypto Dog olarak bilinen kripto para analisti ise Dogecoin'in (DOGE) yüzde 78 prim yaparak 0.30 dolar seviyesini görebileceğini düşünüyor.

Mt. Gox transferleri piyasayı etkiledi

2014 yılında iflas eden Mt. Gox borsasına ait cüzdanlardan yapılan 7.2 milyar dolarlık Bitcoin transferi, kripto para piyasasında düşüşe neden oldu. Bu transferlerin, Mt. Gox'un alacaklılara yapacağı geri ödeme planının bir parçası olduğu düşünülüyor.