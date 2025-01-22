Yatırımcılar, 2025 yılına kazançla başlarken altın fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki yükseliş, altının Türkiye’deki en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmasını sürdürüyor.

Ticaret savaşları ve altın talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan korumacı politikalar ve ticaret savaşlarına dair artan endişeler, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında. Küresel piyasalardaki ons altın fiyatı ile dolar/TL kurunun yükselmesi, gram altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

22 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın :

Alış: 3.150,72 TL

Satış: 3.151,18 TL

Çeyrek Altın :

Alış: 5.128,00 TL

Satış: 5.174,00 TL

Ons Altın :

Alış: 2.751,65 Dolar

Satış: 2.752,03 Dolar

Cumhuriyet Altını:

Alış: 20.449,00 TL

Satış: 20.613,00 TL

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki yükseliş, ons fiyatındaki artış ve iç piyasalardaki döviz kuru hareketlerinden kaynaklanıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışları ve artan küresel belirsizlikler, altına olan talebi daha da artırıyor.