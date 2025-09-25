Dünyadaki jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının rezerv artışı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Bu yıl ons altın yatırımcısına yüzde 43 kazandırırken, uzmanlar 2025’te fiyatların 4 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Altında 1979’dan sonraki en yüksek artış

Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, aylık bazda dalgalansa da genel olarak yükseliş eğilimini sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla yılın zirvesi olan 3 bin 791 dolara ulaşan ons fiyatı, yatırımcısına yüzde 43 kazandırdı. Bu oran, 1979’daki yüzde 126’lık tarihi artıştan sonraki en yüksek yıllık yükseliş olarak değerlendiriliyor.

Jeopolitik riskler altını güçlendirdi

Uzmanlara göre, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, büyük merkez bankalarının altın alımları ve Çin’den gelen yoğun talep, altındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Uzman: “Yükseliş sürecek”

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, Fed’in faiz indirimi beklentileri, borç sürdürülebilirliği endişeleri ve merkez bankalarının alımlarının altındaki yükselişi beslediğini söyledi. Hussain, bu nedenle ons altının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Gram altında da yükseliş beklentisi

Ons altındaki artışın yurt içi piyasalara da yansıması bekleniyor. Uzmanlar, gram altının da yeni rekorlara imza atabileceğini belirtiyor.