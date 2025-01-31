Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Hukuk olmadan demokrasi de insan hakları da olmaz. Hukukta tutuklama en son başvurulacak bir şeydir” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, beraberinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve milletvekili Veli Ağbaba ile Silivri Cezaevi’ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) geldi.

Yavaş; yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı ziyarette bulundu.

Mansur Yavaş, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Ben hep şunu söylüyorum; hiç kimse yargılanmaktan muaf değil ancak kaçma durumları yok. Masumiyet karinesi vardır hukukta. Mahkeme karar verene karar herkes masumdur. O zaman neden tutuklular diye sormak gerekiyor. Özdağ cumhurbaşkanına hakaretten getirildiğini söylüyor ama kendisine Kayseri'den dosya getirildiğini söyleniyor. Hukuk olmadan demokrasi de insan hakları da olmaz. Hukukta tutuklama en son başvurulacak bir şeydir. Ağır cezalarda kaçma şüphesinde başvurulacak, deliller karartılacaksa yapılır” dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ı örnek veren Yavaş, “Gençlik Kolları Başkanımız hem evi arandı. Hem de polis nezaretinde gitti. Herkes tepki gösterince ‘hayır dediler gözaltı kararı vermedik.’ Ben de şöyle bir tweet attım; o zaman evi niye aradınız, tweet mi aradınız evde diye. Çünkü metin elinizde suç mu değil mi bu yargılamadan sonra karar verilecek” ifadelerini kullandı.

“Hukuk 'herkesi tutuklamayın' diye bakar”

“Kişileri özgürlüğünden etmek, özgürlüklerini kısıtlamak kolay bir hadise değildir” diyen Yavaş, sözlerine şunları ekledi:

“Israrla söylüyorum, hukuk şöyle bakar; herkesi tutuklamayın, suçsuz insanları, beraat etme ihtimali olanları hiçbir zaman tutuklamayın. Bırakın bin tane suçlu gezsin o kadar önemli değildir, elbette önemlidir ama o bir kişinin haksız yere tutukluluğu bin kişinin suçu olduğu hâlde gezmesinden iyidir der. Bunu da nasıl anlar insanlar işlemediği bir suçtan dolayı kendisinin karakola götürüldüğünü birtakım suçlarla suçlanan tutuklandığını düşünsün. Ne hissederse şu an maalesef buradaki tutuklular da aynı şeyi düşünüyorlar. İnşallah en kısa zamanda da aramızda olurlar.”