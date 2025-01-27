İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu sabah, son dönemde kritik soruşturmalarda görev almış bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ile ilgili açıklamalarından yaklaşık beş dakika sonra yeni bir soruşturma açıldı. Soruşturma açılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim” diye İmamoğlu’na destek verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, bir bilirkişinin çok sayıda davada adeta bir infazcıya dönüştürülerek, hukuksuzların perdesi yapılmaya çalışıldığını savunarak, belgeler paylaştı.

İmamoğlu açıklamasında “Yurttaşlarım büyük bir hayat pahalılığı içerisinde perişan durumdadır ve büyük oranda toplumumuzun tamamı. Facialar, felaketler art arda geliyor. Gençlerimiz mülakatlarda eleniyor, geleceklerini yurt dışında arıyor. Çeteler yenidoğan bebeklerimizin canına kıyıyor. Kadınlarımız sokaklarda korkuyla geziyor. Çeteler etrafta cirit atıyor. Türkiye mülteci merkezi olmaya devam ediyor” dedi.

Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu kürsüden indikten yaklaşık beş dakika sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek mesajı geldi.

Hukukun kişilere göre değil, evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu'na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Konuları Ekrem İmamoğlu, başka ilgi alanları yok

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında hızla açılan soruşturmaya ilişkin “Hedef göstermek değil, belge üzerinden tespit yaptık” dedi. İmamoğlu, tartışmaların odağında olan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i şu sözlerle eleştirdi:

“Ona fokuslanıp, onu mercek altına alacağına hâlâ meseleyi Ekrem İmamoğlu’na çekiyor. Çünkü odağında ve zihninde Ekrem İmamoğlu var. Adalete, savcılık, hâkimlik bu tür mercilerin manevi duygusu kimliğini yerle bir edecek bir hareket ve tavır. İyi bir psikoloji değil. Konuları, Ekrem İmamoğlu başka ilgi alanları yok. Bu şehre dair adil bir yargı düzeni oluşmasıyla ilgili dertleri yok. Bırak da bilirkişi açsın benim hakkımda, sen niye bu kadar acele ediyorsun.”