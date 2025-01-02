Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik, “SGK’ye, bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda ‘bunları silkeleyin’ diyerek Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ‘Regaip Kandili’ etkinliğine katıldı. Etkinlikten sonra belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili konuşan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“SGK'ya biz bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar. Aynı şekilde vergi dairesine de bildiriyoruz. Duyduğum kadarıyla Sincan Pursaklar ve Akyurt’tan verilen gayrimenkulleri borçlarından mahsup etmişler. Bunların içerisinde cami de var. Biz kendilerine şu anda faal olarak Ankara Büyükşehir'in ukdesinde bulunan gayrimenkulleri vermemize rağmen bunları kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli: Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda ‘bunları silkeleyin’ diyerek, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için yapıldığı belli. Ben şimdiden ilan ediyorum; bizden kesecekler, borçlar sonuna gelirken bu sefer yapılandırmaya çıkaracaklar. Bu borçların bir kısmı AK Partili belediyelerden gelme ve toplam borcun yüzde 10’u. Yüzde 90’ı niye açıklamıyorlar? Kendi çıkarttıkları kanuna göre SGK borçlarının tümünü açıklamaları gerekiyor, açıklamıyorlar. Ama açıklamamalarını da ben bir açıklama kabul ediyorum. Açıklayamadıklarına göre kimler olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Umuyorum bizden bu paraları kestikten sonra onları yeniden ikinci bir kıyaklı yapılandırma yapmamaları lazım. Bugün bizden bu kadar gayrimenkul vermemize rağmen ve 1 milyarı aşkın ödemelerin de yapılmasına rağmen yüzde 40’ın üzerinde para kesildi arkadaşlar. Yani 2 milyarı aşkın bu ay ki ödenekten para kesildi. Bize bir şey olmuyor. Bizi silkelemek isterken aslında bize oy veren seçmeni silkelemek istiyorlar. Ama bu davranışlar yanlış. Bu davranışlar geçen dönemde bir şekilde belediye meclisi üzerinden denendi ve bunun sonucunu gördüler. Üç olan belediye sayımız 16’ya çıktı” dedi.

“Emeklerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz”

Yavaş, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam konusuna da değindi. Yavaş AK Parti hükümetini işaret ederek, “Emeklilere veremedikleri paraların suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi böyle göz önünde olan belediye başkanlarına sarmak isteniliyor. Bize hiçbir şey olmuyor. Biz bunu asla seçmenimize yansıtmayız. Ben yarın açıklayacakları emekli ve memur zammını bekliyorum. Açıklasınlar, biz de yaklaşık 60 bin emekliye kendi çapımızda maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız. Bugün asgari ücretlileri de sosyal desteği hak eden kesim içerisine soktular. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu borçları ödediğimiz gibi aynı zamanda asgari ücretleri de daha iyi yaşatacak şekilde onlarla da ilgili sosyal destek kapsamlarımız devam edecek. Hükümetin mağdur ettiği emeklerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz. Soğuktan donmalarına izin vermeyeceğiz. Onların insanca yaşaması için desteklerimizi devam edeceğiz. Bu yaptıklarından da pişman olacaklar. Şimdiden ilan ediyorum; biz borcumuzu ödeyeceğiz, hiçbir hizmetimiz de aksamayacak. En fazla yapmak istediğimiz birkaç tane kavşağı bir yıl sonra yaparız. Ankara halkı bundan hiçbir şey kaybetmez. Ama söylediğim gibi hükümetin mağdur ettiği ne emeklileri ne esnafı ne de asgari ücretleri asla onların açlığa mahkûm etmelerine fırsat vermeyeceğiz” dedi.