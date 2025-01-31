Çağlayan Adliyesi önünde Silivri Cezaevi'nin kapatılmasını öneren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Madem FETÖ döneminden beri 'Silivri soğuktur' lafı ağızlarda o hâlde iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

İmamoğlu ve Yavaş ifade sürecinin ardından adliye önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Son zamanlarda yapılan gözaltılara dikkat çeken Yavaş, “Son birkaç aydır yaşadıklarımıza bakarsanız, en ufak bir demeci, bir tweet'i kişilerin evinden alınmasına vesile oluyor. Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söyleyebilmelidir. Ancak tweet atılıyor, kişi gözaltına alınıyor” dedi.

Hukukçu kimliğine vurgu yapan Yavaş, “Ancak yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Tutuklama hukukta en son başvurulması gereken tedbirdir. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Silivri Cezaevi'nin kapatılmasını önerdi. “Silivri soğuktur” deyişine itiraz eden Yavaş, şunları söyledi:

“Bir tweet atıyorsunuz, altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Tweet'lerin altına 'Silivri soğuktur' yazanlar bunun bir espri olmadığını, demokrasimiz ve ülkemiz için utanç verici bir şey olduğunun farkına varmalı. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hâkim kılacağız ve bundan sonra kimse söylediklerinden, fikrinden dolayı tutuklanmayacak.”

İmamoğlu: Belki de orayı üretim üssü mü yaparız

Yavaş, Çağlayan'ın ardından Silivri'ye giderek haklarında mahkemece hüküm verilmediği hâlde tutuklu bulunanları ziyaret edeceğini söyledi.

“Madem FETÖ döneminden beri 'Silivri soğuktur' lafı ağızlarda o hâlde iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım” diyen Yavaş’a İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

“Belki de orayı üretim üssü mü yaparız, eğitim üssü mü yaparız, hep beraber karar veririz. O günler yakın, milletimiz hazır.”