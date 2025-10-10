İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü asfalt seferberliği kapsamında Buca’da önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bir buçuk yılda 53 bin tonun üzerinde asfalt kullanılarak 19 kilometre uzunluğunda asfalt seriminin yapıldığı ilçede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Buca Karanfil Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki imalatlar tamamlanırken, Dede Korkut Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgeye giderek tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Tugay’a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Karanfil Mahallesi Muhtarı Cemal Kandemir eşlik etti.



Başkan Tugay ilk olarak asfalt çalışması tamamlanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne geçti. Bölgedeki yurttaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini ve caddeyi baştan sona yenileyerek trafik akışını güvenli hale getirdiklerini belirten Başkan Tugay’a Bucalı yurttaşlar teşekkür etti. Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne 4 bin tonun üzerinde asfalt serildi.



Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin ardından Başkan Tugay, İZBETON ekiplerinin asfalt çalışmalarına başladığı Dede Korkut Caddesi’ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bin 700 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki caddede 4 bin 243 ton asfalt serimi yapacak.



Buca’da son bir buçuk yılda Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan, Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere toplam 13 mahallenin cadde ve sokaklarında yol yenileme ve tamir çalışması yapıldı. Bir buçuk yılda 37 bin 500 tonu asfalt, 15 bin 600 tonu asfalt yaması olmak üzere toplam 53 bin ton asfalt kullanılarak 19 kilometre uzunluğa denk gelecek yolda asfalt serimi yapıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ