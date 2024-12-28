Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmeye çalışan 43 yaşındaki Dilek Genç, Coşkun O.'nun kullandığı 16 AUB 165 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından kimliği tespit edilen Dilek Genç, bugün Balçık Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü Coşkun O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.