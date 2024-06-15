Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Agit U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın detayları ve şoförün tutuklanma süreci

Kaza, 13 Haziran akşamı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yaya geçidini kullanan Havva Polat'a, Agit U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Sur ilçesi kırsal Erimli Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kamera kayıtları ve şoförün tutuklanması

Kazanın anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Agit U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şoför, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havva Polat'ın Diyarbakır'a geliş amacı

Havva Polat’ın İzmir'den bayram tatili için Diyarbakır'a geldiği ve kaza günü bir akrabasının mevlidine gitmek üzere pazardan sebze ve meyve almak için dışarı çıktığı öğrenildi. Polat'ın ölümü, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Bu trajik olay, yayaların trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.