Bir yayınevinin hazırladığı matematik testinde kullandığı Türk Lirası banknotlarının üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk portresini sansürlemesi sosyal medyada infiale yol açtı.

Hazırlanan soru kitapçığında TL görsellerinde Atatürk’ün yüzünün kapatıldığı fark edilince görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna yönelik bu sansürün “saygısızlık” olduğunu savunan kullanıcılar yayınevine sert tepki gösterdi.

“DERHAL TOPLATILSIN” ÇAĞRISI

Görsellerin paylaşılmasının ardından binlerce yorum gelirken, çok sayıda kullanıcı “Toplatılsın”, “Yayınevi kapatılsın” ve “Atatürk’ü kalbimizden silemezsiniz” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi. Bazı yorumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar göreve çağrıldı.

Söz konusu yayınevinin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.