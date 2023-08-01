Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklığının artması hepimizin yemek yeme düzenini ve iştahını etkilemektedir. Bu dönemlerde ana yemek tüketiminden ziyade daha fresh içeceklerin tüketimi artış gösterir.

Bu içeceklerin en başında gelen alkol özellikle diyet döneminde olanlar için süreci birazcık zorlaştırmaktadır. Vücut sağlığı açısından en ideal olanı alkol alımını tamamen kesmektir. Alkollü içecekler yüksek kalori sağlar ancak besin değerleri oldukça düşüktür. Alkolden aldığımız kalorilere besin değeri açısından “boş kalori“ diyebiliriz. Alkolün fazla tüketilmesi kalp damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, yüksek tansiyon, pankreas iltihabı, diyabet, beyin hasarı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle alkol tüketimi sınırlı olmalıdır. Alkol içerdiği aşırı kalori ve kana hızlı karışması nedeni ile vücuttaki yağ miktarının hızla artmasına neden olmaktadır. Ayrıca alkolün yanında alınan çerez, cips ve yağlı mezeler farkında olmadan çok fazla enerji alımına neden olabilir. Uzun süre bir şey tüketmedikten sonra alkol tüketimi, kan şekerinizin hızlı düşmesine neden olup, bu da gecenin sonunda dürüm, kokoreç, çorba gibi ertesi gün pişman olacağınız yiyeceklerin tüketilmesiyle sonuçlanabilir.

ALKOL TÜKETİMİNİN NEGATİF YANLARI

Alkol tüketimi, metabolizmanın etkin bir şekilde çalışmasını engelleyerek alkolden gelen kalorilerin parçalanmasına öncelik verir. Bu nedenle uygun şekilde parçalanamayan kaloriler vücudumuzda yağ olarak depolanır.

Alkolden gelen kalori, karbonhidrattan ve proteinden neredeyse iki kat daha fazla konsantredir. (Yani bir gram alkolden alınan kalori, neredeyse iki gram proteinden alınan kaloriye eşittir.)

Alkol idrara çıkma sıklığınızı arttırır. İdrara çıktıkça sodyum gibi elektrolitler azalır. Dolayısıyla alkol alanların yağlı ve tuzlu besinlere olan eğilimleri artar. (cips, kraker vb.)

Alkol kullanımı kardiyovasküler kalp hastalıklarına, yüksek tansiyona, karaciğer sirozuna, pankreas iltihaplanmasına, şeker hastalığına, beyin hasarına, bazı kanserlere, sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabilir.

Alkol kullanımı kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

PEKİ DİYETTE ALKOL TÜKETİMİ NASIL SINIRLANMALI?

Alkol tüketilen gün kontrollü olmak ve günlük öğün dağılımını düzenlemek gerekir. Örneğin günlük 2 porsiyon meyveyi azaltıp akşam yemeğine 1 kadeh kırmızı şarap ekleyebilirsiniz. ⠀

Yapılan çalışmalar kırmızı şarabın içerisindeki önemli antioksidanlar sayesinde kronik hastalıkları önleyebileceğini ortaya çıkarmıştır.⠀

Alkolün diüretik etkisinden etkisinden dolayı vücut alkol tüketimiyle susuz kalır. Bu açığı kapatmak için bol sıvı tüketimi gereklidir.⠀

Alkol kan şekerini düşüreceğinden sabahında mutlaka dengeli bir kahvaltı tercih edilmelidir.⠀

Sınırlandırılmış alkol tüketimi kadınlar için haftada 1 kadeh erkekler için ise 2 kadeh kırmızı şarap olacak şekildedir. Kadınlarda vücut yağ oranı daha fazladır ve midedeki alkolü metabolize eden enzim (alkol dehidrogeneaz) daha az bulunur. Bu nedenle, aynı miktarda alkol alan kadınlarda, erkeklere göre kandaki alkol düzeyi daha yüksek olur.