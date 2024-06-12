İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Derya Malkan, sıcak günlerde hamilelerin dehidrasyon riskine karşı bol sıvı tüketmesi önerisinde bulundu.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimi, getirdiği sağlık riskleri bakımından birçok anne adayı için zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Yakıcı güneş, nemli hava ve uzun seyahatlerde hamilelerin dikkatli olması gereken birçok ekstra durum ortaya çıkıyor. Hamileler, yaz sıcaklarından daha çok etkilenebilirken pek çok sağlık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malkan, hamilelikte östrojen hormonun artmasıyla birlikte cilt lekelerinin daha yoğun görülebildiğini belirtti.

Malkan, "Açık havaya çıkmadan önce yüksek faktörlü güneş kremi sürülmeli ve geniş kenarlı şapka takılmalı. Bu, hamileleri hem dehidrasyondan hem de gebelik maskesi denilen, gebelikte cildin hassaslaşmasıyla oluşan lekelerden koruyacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü 11.00-15.00 arası mümkünse dışarı çıkılmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Gebelikte yaşanan fizyolojik değişikliklerden birinin de artan sıvı ihtiyacı olduğunu vurgulayan Malkan, "Dehidrasyon riskine karşı bol sıvı tüketilmesi unutulmamalıdır. Terlemenin de etkisiyle günde en az 2 buçuk litre su, 1 bardak maden suyu tüketmek gerekir. Tatile giderken, araç yolculuklarında 2 saatte bir mola verilmesi ve kısa bir yürüyüş yapılması önerilir. Gebelik maskesi de denilen güneş lekelerinden korunmak için ise 11.00-15.00 arasında dışarıya çıkılmamalı." tavsiyesinde bulundu.

Malkan, uzun yola çıkacak anne adaylarının yanında mutlaka kan şekerini dengeleyici gıdalar bulundurması gerektiğinin altını çizerek, "Hamileliğe bağlı pıhtı atma riski bu dönemde fazla olduğu için seyahatlerde 2 saat aralıkla mola verilmeli ve mola esnasında yürüyüş yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Suyun sakinleştirici etkisiyle anne adayları ruhsal olarak rahatlar"

Yaz aylarında yüzmenin gebeler için çok büyük bir avantaj olduğuna dikkati çeken Malkan, şunları kaydetti:

"Yüzmenin en büyük faydası, boyun ve bel bölgesinde omurgaya binen yükü, kasları çalıştırarak azaltmasıdır. Suyun sakinleştirici etkisiyle anne adayları ruhsal olarak rahatlar. Yüzmek için güneş ışınlarının eğik açıyla geldiği sabah erken saatleri ve akşam üzeri saatleri tercih edilmelidir. Yüzme imkanı bulamayan anne adayları için 45 dakikalık hafif-orta tempoda yürüyüş de idealdir."

Malkan, anne adaylarının yaz sıcaklarında vücut ısılarının artmaması için bol, ince, rahat ve hava aldıran pamuklu veya keten kıyafetler tercih etmeleri önerisinde bulunarak, kadınların, genital mantar enfeksiyonlarından korunmak için iç çamaşırlarının nemli kalmamasına da özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında bir yandan meyve-sebze çeşitleri çoğalırken, diğer yandan sıcak hava nedeniyle gıdaların daha çabuk bozulduğuna ve besin zehirlenmelerinin arttığına işaret eden Malkan, "Sebze ve meyveler çok iyi yıkanarak tüketilmeli. Özellikle salata gibi pişmeden yenilen yiyeceklerin hazırlanma koşullarına özen gösterilmeli. Kırmızı et, iyi pişmiş şekilde tüketilmeli." bilgisini paylaştı.