Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alınması gereken önlemleri detaylandırarak, koruyucu kıyafetlerin önemine dikkat çekti.

Yaz aylarının en büyük tehlikelerinden biri olan kene ısırmaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olabilmektedir. Osmaneli'deki Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Orkun Kızılöz, havaların ısınmasıyla birlikte piknik yapanların ve bağ-bahçe işlerinde çalışanların bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Türkiye’nin, coğrafi yapısı itibarıyla kenelerin yaşamaları için oldukça uygun bir yer olduğunu ifade eden Kızılöz, vatandaşlara korunma yöntemlerini açıkladı.

Korunma için alınması gereken önlemler

Kızılöz, kenelerin insan vücuduna tutunmasını önlemek için riskli alanlara giderken uzun kollu ve vücudu tamamen kapatan kıyafetler giyilmesi gerektiğini vurguladı. "Vücuda kene tutunmasıyla hastalık bulaşabilir. Keneler çıplak elle çıkarılmamalı, ezilmemeli ve hasta insanların vücut sıvılarıyla temas edilmemelidir. Hastalığın en sık ölüm sebepleri arasında organ yetmezliği ve beyin içi kanamalar yer alıyor," dedi.

Kızılöz, vatandaşlara özellikle tarla, bahçe ve piknik alanlarında kenelere karşı dikkatli olmalarını ve dönüşte vücutlarını kontrol etmelerini önerdi. "Kişi, kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası gibi kenelerin sıkça tutunabileceği bölgeleri dikkatlice incelemelidir. Eğer bir kene vücuda tutunmuşsa, çıplak elle dokunmadan, uygun bir malzeme ile kene çıkarılmalıdır. Keneleri üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı dökmek gibi yöntemler kullanılmamalıdır," dedi.

Hayvancılıkla uğraşanlara özel uyarılar

Özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin koruyucu ekipman kullanmasının önemine dikkat çeken Kızılöz, "Hastalık hayvanlarda belirti göstermeyebilir. Bu nedenle hayvanların kanına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas edilmemelidir. Ayrıca, kene sayısını kontrol altında tutmak için tarlaların uygun kimyasallarla ilaçlanması gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Kızılöz, kene ısırmasının ardından baş ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kusma, kas ağrıları ya da felç belirtileri görüldüğünde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. "Bu belirtiler hayati önem taşır ve zamanında müdahale, hayat kurtarıcı olabilir," diye ekledi.