Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, yaz aylarında artan kene sokması vakalarına dikkat çekti. Açık alanlarda bulunanların mutlaka vücut kontrollerini yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kene riskine karşı giyinme önerileri

Yaz mevsiminde piknik ve doğa gezileri artarken, kene sokmaları da beraberinde geliyor. Dr. Efe Kanter, “Uzun kollu, hafif giysiler ve pantolon paçalarını çorapların içine sokarak kene riskini azaltabilirsiniz” dedi. Kenelerin soktuğu an fark edilmediğini belirten Kanter, açık alanlarda gezdikten sonra vücut kontrolünün önemini vurguladı.

Kene soktuğunda ne yapmalı?

“Kene soktuğunu fark ettiğiniz an bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız” diyen Dr. Kanter, keneyi kendiniz çıkarmak zorunda kalırsanız cımbız kullanarak dikkatlice çekmeniz gerektiğini belirtti. Alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Dr. Kanter, kene sokmasının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini söyledi. “Ateş, kanama gibi semptomlar varsa mutlaka hastaneye başvurun” dedi.

Kansızlık riski

Kenelerin vücutta uzun süre kalması kansızlığa yol açabilir. Kanter, çok sayıda kene sokmasının kansızlığa neden olabileceğini ve hafif semptomlardan gürültülü semptomlara kadar çeşitli belirtilerle hastaneye başvurulması gerektiğini ifade etti.