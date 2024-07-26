Spor yaralanmaları: En yaygın ortopedik travma

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İrşadi İstemi Yücel, yaz aylarında en sık görülen ortopedik travmalar arasında spor yaralanmalarının yer aldığını belirtti. Özellikle futbol, basketbol, voleybol gibi temas sporlarında kas ve bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kırıklar ve çıkıklar sıkça görülmektedir. Prof. Dr. Yücel, bu tür yaralanmalardan korunmanın en etkili yolunun, uygun koruyucu ekipmanların kullanılması olduğunu vurguladı.

Koruyucu ekipman ve ısınma egzersizlerinin önemi

Prof. Dr. Yücel, spor yaparken koruyucu ekipman kullanmanın yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti. "Bisiklet sürerken kask ve dizlik kullanmak, voleybol oynarken diz koruyucuları takmak oldukça önemlidir" diyen Yücel, spor aktivitelerine başlamadan önce yapılan ısınma ve esneme hareketlerinin kas ve eklem yaralanmalarını önlemede kritik rol oynadığını ekledi. Bu tür egzersizler, kasların ve bağların daha esnek olmasını sağlayarak ani zorlanmaların önüne geçer.

Güvenli spor ortamları ve teknikler

Güvenli yüzeylerde spor yapmanın ve doğru teknikleri öğrenmenin de yaralanmaları önlemeye yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Kayma ve düşme riskini azaltmak için güvenli yüzeyler tercih edilmeli, havuz kenarlarında ve su parklarında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bisiklet sürerken trafik kurallarına uyulmalı ve güvenli yollar tercih edilmelidir" diye ekledi.

Spor yaralanmalarında doğru tedavi yöntemleri

Yaralanma anında doğru ilk yardım uygulamalarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yücel, "Kırık, çıkık veya ciddi burkulmalarda, yaralanan bölge hareketsiz hale getirilmeli ve acilen tıbbi yardım aranmalıdır. Hafif burkulma ve kas yaralanmalarında ise RICE yöntemi (Rest-Dinlenme, Ice-Buz, Compression-Baskı, Elevation-Yüksekte Tutma) etkili bir ilk tedavi yöntemidir" dedi. Bu yöntem, şişliği ve ağrıyı azaltarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Fizik tedavi ve cerrahi müdahale

Ortopedik yaralanmaların tedavisinde fizik tedavinin büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yücel, "Kas güçlendirme, esneme ve denge egzersizleri, yaralanan bölgenin eski fonksiyonlarına kavuşmasını sağlar. Ciddi kırıklar, çıkıklar ve bağ yaralanmalarında ise cerrahi müdahale gerekebilir" diye konuştu. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci, tam iyileşme için kritik öneme sahiptir.

Spor yapma alışkanlığı ve yaralanma riskinin azaltılması

Prof. Dr. Yücel, yaz aylarında ortopedik travmaların artışına rağmen uygun önlemler ve tedavi yöntemleri ile bu yaralanmaların etkilerinin minimize edilebileceğini vurguladı. "Koruyucu ekipman kullanımı, doğru tekniklerin öğrenilmesi ve güvenli ortamlarda spor yapma alışkanlığı, yaralanma riskini azaltmada önemlidir" diyen Yücel, ortopedik travmaların önlenmesi ve tedavisinde bilinçli olmanın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmenin anahtarı olduğunu belirtti.