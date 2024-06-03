Vatandaşlar, bunaltıcı havalardan korunmak için çeşitli yöntemlere başvururken, uzmanlar sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.

İşte sıcak havalarda serin kalmanın ve sağlığınızı korumanın 10 etkili yolu:

Su Tüketimini Artırın

Vücudun susuz kalması sıcak havalarda daha da tehlikeli hale gelebilir. Uzmanlar, gün boyunca bol bol su içmenin önemini vurguluyor. Yanınıza su şişesi alarak gün içinde sık sık su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Hafif ve Açık Renkli Giysiler Tercih Edin

Koyu renkli giysiler güneş ışınlarını emerek vücut ısısını artırırken, açık renkli ve bol giysiler serin kalmanıza yardımcı olur. Pamuklu ve keten gibi doğal kumaşlar da teri emerek daha rahat hissetmenizi sağlar.

Güneşin En Tehlikeli Saatlerinden Kaçının

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelerek daha yoğun bir etki yaratır. Bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalmaya özen gösterin.

Serin Duşlar Alın

Sık sık serin duş almak vücut ısınızı düşürerek ferahlamanızı sağlar. Aynı zamanda cildinizi nemlendirerek güneş yanığı riskini azaltır.

Klima veya Vantilatör Kullanın

Kapalı ortamlarda klima veya vantilatör kullanarak ortam sıcaklığını düşürebilirsiniz. Ancak klima kullanımında ideal sıcaklığı 24-26 derece arasında tutmaya dikkat edin.

Islak Havlu veya Mendil Kullanın

Islak bir havlu veya mendil ile ensenizi, alnınızı ve bileklerinizi serinleterek vücut ısınızı düşürebilirsiniz.

Soğuk İçecekler Tüketin

Buzlu çay, limonata, ayran gibi soğuk içecekler hem serinlemenize hem de vücudunuzun kaybettiği sıvıyı yerine koymanıza yardımcı olur.

Dondurma ve Buzlu Atıştırmalıklar Tercih Edin

Dondurma, buzlu şekerleme gibi atıştırmalıklar hem serinlemenizi sağlar hem de yaz aylarının keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.

Serin Ortamlarda Dinlenin

Mümkün olduğunca park, bahçe gibi gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalışın. Evde ise perdeleri kapatarak güneş ışınlarının içeri girmesini engelleyin.

Güneş Kremi Kullanmayı İhmal Etmeyin

Güneş yanığından korunmak için güneş kremi kullanmak oldukça önemlidir. Güneş kremini güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürün ve 2 saatte bir yenileyin.

Uzmanlar, bu önerilere uymanın yanı sıra aşırı sıcak havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan kaçınmanın da önemli olduğunu belirtiyor. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanmayı unutmayın.