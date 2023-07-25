Sıcak havaların kendini gösterdiği bu günlerde su tüketimine önem gösterin. Su, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması, hücrelerin beslenmesi ve toksinlerin atılması için hayati öneme sahiptir. Unutmayın, susuzluk hissettiğinizde vücudunuzun size suya ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Sağlıklı bir yaşam için yeterli su tüketimi ihmal edilmemelidir. Kendinizi iyi hissetmek ve vücudunuzu desteklemek için düzenli olarak su içmeyi unutmayın!

Sağlıklı bir kişinin günde kg başına 30 – 33 ml arası su tüketimi yapması gerekmektedir. Bu durum var olan sağlık koşullarında artıp azalabilir. Kadın erkek herkesin günde en az 8 bardak su içimini tamamlaması gerekmektedir.

VÜCUDUNUZUN SUSUZ KALDIĞINI GÖSTEREN YEDİ SİNYAL

İdrarınız sarı veya koyu renkliyse

Cilt kuruluğunuz varsa

Yorgun hissediyorsanız

Kabızlık yaşıyorsanız

Baş ağrınız varsa

Bilinç bulanıklığından şikayet ediyorsanız gün içinde yeteri kadar su tüketmiyorsunuzdur

SUSAMIYORUM ÇAY KAHVE İÇİYORUM DİYENLER

Az su içme alışkanlığı olan bireylerin gün içerisinde çay ve kahve tüketimleri genellikle sudan daha fazla olmaktadır. Özellikle soğuk havalarda tercih edilen sıcak içecekler size su içmeyi tamamen unutturabilir. Bu noktada su ve sıvı ayrımı devreye girmektedir. Hiçbir içecek saf su yerine geçmez. Su, asit değildir ve kalorisi yoktur. Oysa gazlı içecekler ve meyve suyu asit ve kalori içererek vücut yağ oranının artmasına, midenin sindirimde zorlanmasına, her şeyden önce asidi azaltmak için daha fazla vücut suyu kullanılmasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca çay ve kahve diüretik etkileri nedeniyle vücuttan sıvı kaybına neden olmaktadırlar. Bu nedenle çay kahve tüketirken yanında mutlaka öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 2 bardak su içmeye özen göstermelisiniz.

ÇOCUKLARDA DİKKAT!

Düzenli su içme alışkanlığı kazanmak, çocuklar için çok önemli. Çocuğunuzun yağlanmamasını, kilo almamasını, baş ağrılarının olmamasını ve konsantrasyonunun bozulmamasını istiyorsanız, içtikleri su oranını kontrol etmeniz gerekiyor.

Bunun için yaş gruplarına göre önerilen bazı miktarlar var. Örneğin;

1-3 yaş grubunda olan çocuklar 1,3 litre

4-8 yaş grubunda olanlar 1,4 litre

9-13 yaş grubu kız çocukları 2,1 litre, erkek çocukları 2,4 litre

14-18 yaş grubu kız çocukları 2,3 litre, erkekler ise 3,3 litre su içmeli.

Kendi içtiğimiz su kadar çocuğumuzun da ne kadar su içtiğini günlük olarak kontrol altında tutmalıyız. İçme suyu olarak hijyenik, güvenli ve doğal mineral içeriklerini koruyan ambalajlı doğal kaynak ve doğal mineralli suları öncelikle tercih etmeliyiz.