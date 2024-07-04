Karpuz, yaz aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden biridir. Aç karnına tüketildiğinde ise sindirim sorunlarına yol açabileceği düşünülürken, bazı insanlar bunun tam tersine ferahlatıcı etkileri olduğunu savunuyor.

Karpuzun aç karnına tüketilmesinin etkileri

Olumsuz etkilerinden biri sindirim sorunları. Mide ekşimesi, gaz ve mide bulantısı gibi problemler yaratabilir.

Fakat olumlu etkileri ise çok daha fazla.

Vücudu Serinletir: Özellikle sıcak günlerde ferahlatıcı etki sağlar.

Sindirim Kolaylığı: Yüksek su ve lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini artırır.

Hidrasyon: %90'dan fazla su içeriğiyle vücudun sıvı ihtiyacını karşılar.

Kan Şekeri Dengesi: Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Peki ne kadar yenmeli?

Diyabet ve insülin direnci olanlar için 2 dilimden fazla tüketmemek önerilir. İçerdiği sitrülin amino asidi kas ağrılarını hafifletebilir.