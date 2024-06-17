Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek ve beslenmek için ideal bir seçenek olan yoğurtlu nohut salatası, yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir tariftir. Bu salata, protein ve lif bakımından zengin nohut, ferahlatıcı yoğurt ve taze sebzelerin bir araya gelmesiyle yaz sofralarına renk katıyor.

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı süzme yoğurt

1 salatalık

1 domates

1/2 demet taze maydanoz

1/2 demet taze nane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Haşlanmış nohutları süzün ve bir kaseye alın.

Salatalık ve domatesi küp küp doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.

Tüm sebzeleri nohutların bulunduğu kaseye ekleyin.

Yoğurdu, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

Salatanızı buzdolabında en az 30 dakika soğuttuktan sonra servis edin.

Püf Noktaları:

Nohutları haşlarken bir miktar tuz ekleyebilirsiniz.

Salatanıza eklemek için istediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Soğan, havuç, kırmızı biber gibi sebzeler de bu salata ile oldukça uyumludur.

Yoğurt yerine ayran da kullanabilirsiniz.

Salatanıza ekmek, pide veya kruton da servis edebilirsiniz.

Bu salata vegan ve vejetaryen beslenenler için de uygundur. Nohut, protein ve lif bakımından oldukça zengin bir besindir. Bu nedenle, bu salata doyurucu ve besleyici bir öğün seçeneğidir. Yoğurt, probiyotik bakımından zengin bir besindir. Bağırsak florasının düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Yaz sofralarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.