Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Marmara, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri, Toroslar ve bazı batı illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın hızı 40-60 km/saat arasında olacak.
- Edirne: 33°C, Parçalı bulutlu, kuvvetli sağanak yağış
- İstanbul: 33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış
- Bursa: 35°C, Az bulutlu
Az bulutlu ve açık hava hakim
Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak, Afyonkarahisar çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
- Denizli: 42°C, Az bulutlu ve açık
- İzmir: 38°C, Az bulutlu ve açık
- Manisa: 42°C, Az bulutlu ve açık
Göller Yöresi ve Toroslar'da yağış
Akdeniz Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Zamanla doğusunda yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Göller Yöresi ve Toroslar mevkisinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Adana: 36°C, Az bulutlu ve açık
- Antalya: 32°C, Az bulutlu ve açık
- Hatay: 34°C, Az bulutlu ve açık
Konya'nın Batısında yağış
İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Zamanla doğusunda parçalı bulutlar görülecek. Konya'nın batı ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Ankara: 36°C, Az bulutlu
- Eskişehir: 35°C, Parçalı ve az bulutlu
- Konya: 36°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış
Yerel sağanaklar
Batı Karadeniz'de hava durumu az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
- Bolu: 32°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış
- Kastamonu: 33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış
- Sinop: 30°C, Az bulutlu
Yüksek kesimlerde yağış
Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra iç kesimlerin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
- Amasya: 37°C, Az bulutlu
- Artvin: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 31°C, Az bulutlu
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
- Erzurum: 29°C, Parçalı bulutlu
- Kars: 27°C, Az bulutlu
- Malatya: 38°C, Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu'da hava durumu az bulutlu ve açık olacak.
- Diyarbakır: 42°C, Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 41°C, Az bulutlu ve açık
- Siirt: 40°C, Az bulutlu ve açık