Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Marmara, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri, Toroslar ve bazı batı illerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın hızı 40-60 km/saat arasında olacak.

Edirne: 33°C, Parçalı bulutlu, kuvvetli sağanak yağış

33°C, Parçalı bulutlu, kuvvetli sağanak yağış İstanbul: 33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış

33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış Bursa: 35°C, Az bulutlu

Az bulutlu ve açık hava hakim

Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak, Afyonkarahisar çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Denizli: 42°C, Az bulutlu ve açık

42°C, Az bulutlu ve açık İzmir: 38°C, Az bulutlu ve açık

38°C, Az bulutlu ve açık Manisa: 42°C, Az bulutlu ve açık

Göller Yöresi ve Toroslar'da yağış

Akdeniz Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Zamanla doğusunda yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Göller Yöresi ve Toroslar mevkisinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Adana: 36°C, Az bulutlu ve açık

36°C, Az bulutlu ve açık Antalya: 32°C, Az bulutlu ve açık

32°C, Az bulutlu ve açık Hatay: 34°C, Az bulutlu ve açık

Konya'nın Batısında yağış

İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Zamanla doğusunda parçalı bulutlar görülecek. Konya'nın batı ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ankara: 36°C, Az bulutlu

36°C, Az bulutlu Eskişehir: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

35°C, Parçalı ve az bulutlu Konya: 36°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış

Yerel sağanaklar

Batı Karadeniz'de hava durumu az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bolu: 32°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış

32°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış Kastamonu: 33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış

33°C, Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış Sinop: 30°C, Az bulutlu

Yüksek kesimlerde yağış

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra iç kesimlerin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Amasya: 37°C, Az bulutlu

37°C, Az bulutlu Artvin: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

29°C, Parçalı ve az bulutlu Samsun: 31°C, Az bulutlu

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 29°C, Parçalı bulutlu

29°C, Parçalı bulutlu Kars: 27°C, Az bulutlu

27°C, Az bulutlu Malatya: 38°C, Az bulutlu

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu'da hava durumu az bulutlu ve açık olacak.