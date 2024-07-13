Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi.

Yeni Covid varyantları neler?

FLiRT, Covid varyantlarının genetik kodlarındaki mutasyonların adı kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Bu yeni varyant, Omicron'dan mutasyona uğrayan ve halihazırda baskın olan JN.1'in bir türevidir. Başak proteinlerindeki üç kilit mutasyon, Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu varyantların antikorlardan korunmasına yardımcı olmaktadır.

COVID-19 vakaları artıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki enfeksiyonları inceleyen son raporu, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğünü gösteriyor. Ancak bu veriler hâlâ düzenli raporlama yapan sınırlı sayıda ülkeden alınıyor ve dünya çapında Covid-19 testleri ve raporlanması eskisi kadar yaygın değil.

Bazı ülkelerde ise vaka sayıları artıyor. İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısının arttığını" belirtiyor. Ayrıca Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde de artış gösteriyor.

ABD'de ise testi pozitif çıkanların sayısında artış yaşanıyor; 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında artmış durumda.

Covid-19 vakaları yıl boyunca artıp azalabiliyor ancak uzmanlar enfeksiyon düzeylerini sürekli izliyor.

FLiRT varyantlarının semptomları neler?

FLiRT varyantlarının semptomları diğer Covid-19 türleriyle benzerlik gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, belirtilerin genellikle virüse maruz kalınmasından sonra 5-6 gün içinde başladığını ve 1-14 gün sürebileceğini belirtiyor.

En yaygın semptomlar şunlar:

ateş

titreme

boğaz ağrısı

Daha az görülen semptomlar ise şunlar olabilir:

kas ağrısı, kol ve bacaklarda ağırlık hissi

aşırı yorgunluk

burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırık

bağ ağrısı

göz ağrısı

baş dönmesi

yeni ve kalıcı öksürük

göğüs darlığı ve ağrısı

nefes darlığı

ses kısıklığı

uyusma veya karıncalanma

iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı veya ishal

tat veya koku duygusunda kayıp veya değişiklik

uyku sorunları

WHO, şu belirtileri gösteren kişilerin acil tıbbi yardım aramaları gerektiğini belirtiyor:

özellikle dinlenirken nefes almakta zorluk çekme, cümle kuramama

akıl karışıklığı

uyuklama veya bilinç kaybı

sürekli ağrı veya göğüste baskı hissi

derinin soğuk, nemli veya mavimsi bir renk alması

konuşma veya hareket kaybı

Aşılar FLiRT varyantlarına karşı etkili mi?

Mount Sinai South Nassau Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları başhekimi Dr. Aaron Glatt, piyasada bulunan aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması gerektiğini belirtiyor. Sağlık otoriteleri, aşı üreticilerinden Covid-19 aşılarının yeni varyantları daha iyi hedeflemek üzere güncellenmesini istiyorlar.

Avrupa Birliği ve ABD, aşıların JN.1 varyantını da hedeflemesi gerektiğini açıklamıştı.