Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinekler de hayatımızın bir parçası haline gelir. Ancak, birkaç basit yöntemle bu rahatsız edici haşerelerden kurtulmak mümkün. İşte sivrisineklerden korunmanın doğal ve etkili yolları.

Sivrisinek Kovmak İçin Kullanabileceğiniz Doğal Yöntemler

Uçucu Yağlar Doğal Kovuculardır

Sivrisinekler, belirli uçucu yağlardan kaçarlar. En etkili olanlar arasında lavanta, nane, çay ağacı ve okaliptüs yağları bulunur. Bu yağları suyla karıştırıp sprey şişesine koyarak evinizin çeşitli bölgelerine sıkabilirsiniz.

Lavanta Yağı: Hem hoş kokusu hem de sivrisinekleri uzaklaştırma özelliğiyle bilinir.

Hem hoş kokusu hem de sivrisinekleri uzaklaştırma özelliğiyle bilinir. Nane Yağı: Ferahlatıcı kokusu sivrisinekler için itici etki yaratır.

Ferahlatıcı kokusu sivrisinekler için itici etki yaratır. Çay Ağacı Yağı: Antiseptik özellikleri sayesinde sivrisinekleri kovmanın yanında ciltteki tahrişleri de azaltır.

Antiseptik özellikleri sayesinde sivrisinekleri kovmanın yanında ciltteki tahrişleri de azaltır. Okaliptüs Yağı: Güçlü kokusu ile sivrisinekleri uzak tutar.

Portakal Kabuğu ve Karanfil

Sivrisinekler, portakal kabuğu ve karanfil kokusunu sevmezler. Kurutulmuş portakal kabuklarını evin çeşitli yerlerine yerleştirerek ya da karanfil demetleri asarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Sarımsak

Keskin kokusuyla bilinen sarımsak, sivrisinekleri de kaçırır. Kesilmiş sarımsakları evin köşelerine yerleştirerek bu etkiden faydalanabilirsiniz.

Fesleğen

Taze fesleğen, hem güzel kokusu hem de sivrisinek kovucu özelliği ile bilinir. Saksıda yetiştirdiğiniz fesleğen bitkisini evinizde bulundurarak sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.

Açık Alanda Sivrisinek Kovma Yöntemleri

Sarımsak Tüketimi

Sarımsak, sindirildiğinde vücutta sivrisinekleri uzak tutan bileşikler üretir. Bu nedenle, dışarıdayken sarımsak tüketmek sivrisineklerden korunmanıza yardımcı olabilir.

Kahve Telvesi

Durgun su birikintileri sivrisineklerin üreme alanlarıdır. Bu su birikintilerine kahve telvesi dökerek sivrisinek yumurtalarını yok edebilirsiniz.

Bebe Yağı ve Badem Yağı

Cildinize bebe yağı veya badem yağı sürmek de sivrisinekleri uzak tutmanın etkili yollarından biridir. Bu yağlar, cildinizin kokusunu değiştirerek sivrisineklerin size yaklaşmasını engeller.

Sivrisineklerin Vücuda Yaklaşmasını Engellemek İçin Ne Yapabilirsiniz?

Pastel Renklerden Kaçının

Sivrisinekler, canlı renklere ilgi duyarlar. Bu nedenle, pastel ve doğal tonlarda giysiler tercih etmek, sivrisineklerin dikkatini çekmemenizi sağlar.

Parfüm Kullanımına Dikkat

Çiçek kokulu parfümler ve kremler, sivrisinekleri cezbeder. Bu tür ürünleri kullanmaktan kaçınarak sivrisineklerin sizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz.