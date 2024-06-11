Yaz aylarında serinletici ve hafif bir tatlı olarak muhallebi harika bir seçenektir. İşte yaz için ferahlatıcı bir muhallebi tarifi:
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı nişasta
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
- Yarım limonun suyu
- İsteğe bağlı olarak mevsim meyveleri veya meyve püresi (çilek, vişne, şeftali gibi)
Yapılışı:
- Bir tencereye sütü ve şekeri alın. Orta ateşte karıştırarak şekeri eritin ve sütü kaynatın.
- Ayrı bir kapta nişastaları ve vanilyayı ekleyin. Üzerine yavaşça sütten biraz alarak karıştırın, pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.
- Kaynayan sütün içine nişasta karışımını yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın. Muhallebi kıvam alana kadar orta ateşte pişirin.
- Muhallebi kıvam aldığında ocağı kapatın. Limon suyunu ekleyerek karıştırın.
- Muhallebiyi servis kaselerine veya cam kavanozlara paylaştırın. Üzerini streç filmle örtün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Muhallebi tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin.
- Servis yapmadan önce isteğe bağlı olarak meyve püresi veya taze meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.
Bu ferahlatıcı muhallebi tarifi ile yazın sıcak günlerinde hafif ve lezzetli bir tatlı keyfi yaşayabilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme