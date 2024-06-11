Yaz aylarında serinletici ve hafif bir tatlı olarak muhallebi harika bir seçenektir. İşte yaz için ferahlatıcı bir muhallebi tarifi:

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı nişasta

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı olarak mevsim meyveleri veya meyve püresi (çilek, vişne, şeftali gibi)

Yapılışı:

Bir tencereye sütü ve şekeri alın. Orta ateşte karıştırarak şekeri eritin ve sütü kaynatın. Ayrı bir kapta nişastaları ve vanilyayı ekleyin. Üzerine yavaşça sütten biraz alarak karıştırın, pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Kaynayan sütün içine nişasta karışımını yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın. Muhallebi kıvam alana kadar orta ateşte pişirin. Muhallebi kıvam aldığında ocağı kapatın. Limon suyunu ekleyerek karıştırın. Muhallebiyi servis kaselerine veya cam kavanozlara paylaştırın. Üzerini streç filmle örtün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Muhallebi tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin. Servis yapmadan önce isteğe bağlı olarak meyve püresi veya taze meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Bu ferahlatıcı muhallebi tarifi ile yazın sıcak günlerinde hafif ve lezzetli bir tatlı keyfi yaşayabilirsiniz.