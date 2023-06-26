Aliağalılara müzik ziyafeti yaşatacak Yaz Konserlerinin ilk haftasında Türk Müziği’nin efsane ismi İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve komedyen Şafak Sezer, 2 Temmuz’da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda saat 21.30’da sevenleriyle buluşacak.

Aynı sahneyi paylaşacak olan İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen, en sevilen, unutulmaz şarkılarıyla yaz konserlerinin açılışını muhteşem bir konserle yapacak. Komedyen Şafak Sezer ise esprileriyle konsere renk katacak.

YAZ KONSERLERİNDE ALİAĞA’YA YILDIZ YAĞACAK

‘Aliağa Sanat Günleri’ kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda saat 21.30’da başlayacak yaz konserlerin takvimi şöyle;

2 Temmuz Pazar: İbrahim Tatlıses & Gülben Ergen & Şafak Sezer

8 Temmuz Cumartesi: Nil Karaibrahimgil – Çakal & Reckol

22 Temmuz Cumartesi: Sıla

29 Temmuz Cumartesi: Manga & Dedublüman

5 Ağustos Cumartesi: Ümit Besen & Cengiz Kurtoğlu & Arif Susam

12 Ağustos Cumartesi: Hakan Altun & Hüsnü Şenlendirici

19 Ağustos Cumartesi: Zeynep Bastık & Emir Can İğrek

26 Ağustos Cumartesi: Uğur Aslan & Zara

30 Ağustos Çarşamba: Ajda Pekkan

İZBAN’A EK SEFER

‘Aliağa Sanat Günleri’ süresince İzmir yönünden Aliağa’ya gelmek isteyen vatandaşların geri dönüşlerinde kolaylık sağlanması amacıyla İZBAN seferlerinde Aliağa-İzmir yönlü ulaşıma ek sefer konulması kararı alındı. Buna göre 1 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında Aliağa’dan İzmir yönüne son kalkış saati 00.40, Alsancak varış ise 01.45 olacak.