Yaz mevsimiyle birlikte sofralarımızı süsleyen kavun, karpuz, üzüm gibi meyveler, sıcak havalarda keyifle tüketiliyor. Ancak meyve tüketiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için miktarına dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, meyve tüketiminin fazla olması durumunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını açıklıyor.

Doç. Dr. Akyüz, “Özellikle erkekler yaz aylarında akşam yemek sonrası kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri yüksek miktarda tüketiyor. Hem sağlıklı diye hem de meyveden ne olur diye düşünülerek gereksinimden fazla tüketilen meyveler fazla enerji almaya, içeriğinde doğal olarak bulunan şekerin yağ olarak depolanmasına ve ağırlık artışına neden olabiliyor” diyor.

Yüksek miktarda meyve tüketiminin olası sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Akyüz, meyve seçiminde çeşitliliğin önemini vurguluyor: “Her meyvenin besleyiciliği ve sağlık üzerine etkileri farklıdır. Bu sebeple çeşitlilik önemlidir. Özellikle meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi önerilir, çünkü bu şekilde glisemik yanıt daha düşüktür.”

Sağlıklı beslenme için TÜBER’in önerilerine uygun şekilde günlük meyve tüketimini sınırlamak gerektiğini belirten Doç. Dr. Akyüz, “Genel olarak kadınların günde 2 porsiyon, erkeklerin ise 3 porsiyon meyve tüketmesi yeterli oluyor. Meyveler posa içeriği yüksek olanları tercih edilmeli ve mümkünse kabuğuyla tüketilmelidir” şeklinde önerilerde bulunuyor.

Yaz meyvelerinin sağlık açısından faydalarını koruyarak tüketmek için Doç. Dr. Akyüz’ün tavsiyelerine uygun olarak meyve tüketimine özen göstermek önem taşıyor.