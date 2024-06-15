Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde heyecanla beklenen spor organizasyonu için geri sayım başladı. Spor tutkunlarının büyük ilgi göstereceği etkinlik, tarihi açılış töreniyle 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Olimpiyatlar, Paris'in tarihi Seine Nehri'nde görkemli bir açılış töreni ile başlayacak. Bu organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın ardından gerçekleştirilemeyen 1916, ve II. Dünya Savaşı sebebiyle iptal edilen 1940 ve 1944 oyunlarını da içererek 33. Yaz Olimpiyatları olarak tarihe geçecek.

Fransa'nın başkenti, 1900 ve 1924 yıllarından sonra üçüncü kez Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. Paris 2024'te, 28 sabit branşın yanı sıra break dans, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü gibi branşlar da yer alacak. 17 günlük etkinlik süresince 10 binden fazla sporcu madalya mücadelesi verecek.

Madalya kazanan sporcular, özel bir anlam taşıyan bir hatırayı da yanlarında götürebilecekler. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, altın, gümüş ve bronz madalyaların içine yerleştirilerek, sporcuların boyunlarına asılacak. Bu sayede madalya sahipleri, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğüslerinde taşımanın gururunu yaşayacaklar. Her biri 18 gram ağırlığındaki demir parçaları, bu anlamlı etkinliğin iz bırakan hatıralarından biri olacak.