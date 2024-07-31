İşte 1996'dan günümüze kadar düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nın maliyetleri, 2021 sabit dolar kuruna göre hesaplanmış haliyle:

1996 Atlanta: 4,2 milyar dolar

4,2 milyar dolar 2000 Sidney: 8,1 milyar dolar

8,1 milyar dolar 2004 Atina: 18,7 milyar dolar

18,7 milyar dolar 2008 Pekin: 52,7 milyar dolar

52,7 milyar dolar 2012 Londra: 13,3 milyar dolar

13,3 milyar dolar 2016 Rio: 13 milyar dolar

13 milyar dolar 2020 Tokyo: 35 milyar dolar

35 milyar dolar 2024 Paris: 9,1 milyar dolar (Tahmin)

Olimpiyatların ekonomik etkileri

Olimpiyat organizasyonları, ev sahipliği yapan şehirlerde büyük bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Müsabakaları izlemeye gelen turistler, sporcular ve medya mensupları, şehirlerin altyapı ve hizmet sektörlerinde büyük değişikliklere yol açıyor. Ancak bu büyük organizasyonların mali yükü de oldukça yüksek olabiliyor.

Gelecek olimpiyatları ve maliyetler

Paris 2024 Olimpiyatları'nın tahmini maliyeti, önceki yıllara göre daha düşük görünse de, büyük bir organizasyonun gerektirdiği harcamaları karşılamayı sürdürüyor. Gelecek olimpiyatlar için maliyetlerin nasıl şekilleneceği, organizasyonun kapsamı ve uygulanan projelere bağlı olarak değişebilir.