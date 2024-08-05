Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde restoran rezervasyonlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Ocak ayında 38.907 olan rezervasyon sayısı, haziran ayında yüzde 52 artışla 59.254’e ulaştı. Bu dönemde misafir sayısı ise yüzde 56 artış göstererek 210.246’ya yükseldi.

Tatil bölgelerinde yoğunluk zirveye çıktı

Yaz tatilini bölgeler arası değişiklik yaparak geçirmeyi tercih eden tatilciler, yazlık bölgelerdeki restoranlarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle tatil beldelerindeki restoran rezervasyonlarında haziran ayında yüzde 264 oranında büyük bir artış yaşandı.

Alaçatı ve Bodrum’un zihyaretçi sayısı yükseldi

Bu yılın popüler tatil noktalarından Alaçatı, haziran ayında rezervasyonlarda yüzde 660 artışla 1.520 rezervasyona ve 4.771 misafire ev sahipliği yaptı. Bodrum ise yüzde 298 artışla 803 rezervasyon ve 2.875 misafir sayısına ulaştı.

Özel yazılımlar ile yönetim verimli hale geliyor

Restoran yönetiminde teknolojinin önemini vurgulayan Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, “Restoranlar için geliştirdiğimiz özel yazılım sayesinde rezervasyon süreçlerini ve restoran yönetimini daha verimli hale getiriyoruz. Kişiselleştirilebilir hizmet anlayışımız ve sunduğumuz kalıcı çözümlerle işletmelerin en yoğun dönemlerde bile etkin bir şekilde hizmet vermesine yardımcı oluyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.