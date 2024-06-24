Uzun süre park halinde bulunan araçlara binmenin zorluğu tarif edilemez. Fiziksel ve psikolojik olarak zorlayıcı olan bu durumdan uzman tavsiyeleri ile nasıl kurtulabilirsiniz? Çeşitli önlemler ile araba yolculuklarınızı daha keyifli hale getirebilmek için neler yapılabilir?

Klimayı doğru kullanın

Birçok uzman, yaz aylarında araç klimasının doğru kullanılmadığını vurgulayarak şu tavsiyeleri veriyor.

Klima çalıştırılmadan önce araç içindeki sıcak havanın dışarı çıkması için camların açılması

Klimadan gelen havanın, sürücü ve yolculara doğrudan temas etmemesi için fanların cama ve tabana yönlendirilmesi

Motor çalıştıktan sonra klimanın önce düşük devirde çalıştırılıp sonra yüksek devre alınmasının daha verimli bir soğutma sağlaması

İç sıcaklığın dış hava sıcaklığından 6 derece düşük ayarlanması, konforlu bir yolculuk için ideal oluşu belirtiliyor.

Güneşlikler ve renkli camlar

Güneşliklerin kullanımı, araç içindeki sıcaklığın kontrol altında tutulmasında önemli rol oynuyor. Direkt güneş ışınlarının araca girişini engelleyerek, iç sıcaklığın artmasını büyük ölçüde azaltıyor.

Renkli camlar da benzer şekilde, güneş ısısının araç içine girişini yüzde 61 oranında azaltarak klima kullanımını yüzde 37 oranında düşürebiliyor. Bu da yakıt tasarrufu sağlarken aracın içini daha serin tutuyor.

Pratik öneriler

SAE'nin yaptığı bir rüzgar tüneli deneyine göre, 88.5 km/h hızla giden bir araçta camları kapalı ve klima açık tutmak, enerji verimliliği açısından %10 daha az yakıt tüketimine neden oluyor. Bu nedenle uzun yolculuklarda camları açmak yerine klimayı kullanmak, hem iç konforu sağlamak hem de yakıt tasarrufu yapmak açısından önem taşıyor.

Yaz aylarında araç içindeki sıcaklığı kontrol altında tutmak için yapılabilecek birçok pratik yöntem bulunuyor. Klimanın doğru kullanımı, güneşliklerin ve renkli camların kullanımı, koltukların uygun şekilde korunması ve enerji verimliliğine dikkat edilmesi, sıcak havalarda daha konforlu ve güvenli yolculuklar yapılmasını sağlıyor.

Bu önlemlerin alınması ile araç içindeki sıcaklığı düşürmek ve yaz aylarında keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak mümkün olacaktır.