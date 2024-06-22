Yaz sıcaklarında ağır tatlılar yerine daha hafif, serinletici ve meyveli alternatifler tercih etmek hem sağlığımız hem de damak zevkimiz için önemlidir. İşte yaz aylarında serinlemenizi sağlayacak, midenizi yormayacak 5 nefis tatlı tarifi:

Meyveli Yoğurtlu Parfe:

Hem pratik hem de sağlıklı bir tatlı olan meyveli yoğurtlu parfe, yaz aylarının vazgeçilmezi. İstediğiniz meyveleri doğrayıp, granola veya yulaf ezmesi ile karıştırarak üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz. Hem hafif hem de besleyici bu tatlı, günün her saatinde tüketilebilir.

Dondurulmuş Yoğurtlu Berry Kapları:

Dondurulmuş yoğurt ve taze meyvelerle hazırlanan bu tatlı, hem serinletici hem de lezzetli. İstediğiniz meyveleri (çilek, böğürtlen, ahududu vb.) blendırdan geçirip, dondurulmuş yoğurtla karıştırarak buzlukta bekletin. Üzerine taze nane yaprakları ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Chia Tohumlu Puding:

Chia tohumu, lif ve protein açısından zengin bir besin kaynağıdır. Chia tohumunu süt veya bitkisel süt ile karıştırıp, buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra üzerine meyve ve bal ekleyerek lezzetli ve sağlıklı bir puding elde edebilirsiniz.

Karpuzlu Smoothie:

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan karpuz, smoothie olarak da oldukça lezzetli. Karpuzu blendırdan geçirip, biraz limon suyu ve nane ekleyerek ferahlatıcı bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Meyveli Sorbe:

Şekersiz ve doğal bir tatlı alternatifi olan meyveli sorbe, yaz aylarında serinlemek için ideal. İstediğiniz meyveleri püre haline getirip, buzlukta dondurarak kolayca hazırlayabilirsiniz.

Limonlu Dondurma:

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu dondurma, yaz aylarında serinlemek için harika bir seçenek.

Meyveli Jöle:

Hazırlaması kolay ve pratik olan meyveli jöle, çocukların da severek tüketeceği bir tatlı.

Kavun Dilimleri:

Soğuk kavun dilimleri, yaz aylarında pratik ve serinletici bir atıştırmalık olabilir.