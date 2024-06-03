Voleyboldan yüzmeye, masa tenisinden okçuluğa kadar 11 farklı branşta gerçekleştirilecek olan "Yaz Spor Okulları" için kayıtlar başladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm çocuk ve gençleri kurslara davet ederek, sporla buluşmaya çağırdı.

Karşıyaka Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleşecek eğitimlerde voleybol, aikido, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo gibi branşlarda kurslar düzenlenecek.

Eğitimler pazartesi günü başlıyor

Eğitimler modern tesislerde gerçekleştirilecek. Voleybol ve aikido kursları Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, atletizm dersleri Semra Aksu Atletizm Pisti'nde, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluk ise 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda yapılacak. Yüzme dersleri Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, kano dersleri ise Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de jimnastik ve judo eğitimleri verilecek. Toplam 11 farklı branşta açılacak kurslara katılım kontenjanla sınırlı olacak ve eğitimler 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

"Tüm çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz"

Başkan Ünsal, "Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka'nın bu kimliğini korumak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilinde hem bedensel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de boş zamanlarını nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesine katkıda bulunmak için Yaz Spor Okullarımızı başlatıyoruz. Tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.